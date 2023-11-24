В Красноярске правоохранители 16 лет не могут установить личность забетонированного трупа

В Красноярске правоохранительные органы продолжают расследование дела о таинственном трупе, обнаруженном в бетонном кольце на 3-й Гипсовой улице.

Тело принадлежит мужчине славянской внешности возрастом от 30 до 35 лет. От человека остались только кости. Однако эксперты смогли восстановить приблизительную внешность погибшего.

Следователи сообщают, что мужчина погиб не естественной смертью. Несмотря на то, что прошло уже 16 лет с момента обнаружения тела, правоохранители не сдаются и призывают всех, кто располагает информацией об обстоятельствах смерти или узнал погибшего, предоставить информацию.

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