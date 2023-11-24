В Новосибирске 22-летний парень справил нужду на Вечный огонь

В Новосибирске 22-летний молодой человек поспорил с другом и справил нужду на Вечный огонь. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash Siberia.

Вчера, 23 ноября ночью двое молодых людей заключили своеобразное пари на Монументе славы ночью. 22-летний Сайдаш из тувинского Шагонара поспорил с другом насчет того, можно ли погасить огонь, справив нужду на него. Молодого человека задержала полиция.

Сайдаша закрыли в СИЗО. Ранее он был судим по 228 статье. На молодого человека завели дело за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Красноярске правоохранители 16 лет не могут установить личность забетонированного трупа.