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общество

В Новосибирске 22-летний парень справил нужду на Вечный огонь

Фото: t.me/mash_siberia

В Новосибирске 22-летний молодой человек поспорил с другом и справил нужду на Вечный огонь. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash Siberia.

Вчера, 23 ноября ночью двое молодых людей заключили своеобразное пари на Монументе славы ночью. 22-летний Сайдаш из тувинского Шагонара поспорил с другом насчет того, можно ли погасить огонь, справив нужду на него. Молодого человека задержала полиция.

Сайдаша закрыли в СИЗО. Ранее он был судим по 228 статье. На молодого человека завели дело за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Красноярске правоохранители 16 лет не могут установить личность забетонированного трупа.

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Игорь Кириченко
Журналист

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