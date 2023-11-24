В Новосибирске была пресечена массовая драка в алкомаркете

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресекли массовую драку, которая возникла ночью в Ленинском районе Новосибирска.

В Ночь на 24 ноября в Новосибирске в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ поступил сигнал тревоги из круглосуточно работающего алкомаркета «Крепость».

По предварительным данным, четверо мужчин избивали одного, за которого вступилась девушка. В ходе потасовки один из ударов пришёлся ей по лицу.

Нападение было пресечено, а четырёх зачинщиков задержали и передали полиции. Задержанные были доставлены в седьмой отдел полиции.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, драка шестерых рабочих произошла поздно вечером на остановке "Улица Олеко Дундича" в Новосибирске.