сегодня
24 ноября, 13:41
пробки
4/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 88.12 | eur 96.22
сегодня
24 ноября, 13:41
пробки
4/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 88.12 | eur 96.22
сегодня 13:19
общество проиcшествия

В Новосибирске была пресечена массовая драка в алкомаркете

Фото: социальные сети

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресекли массовую драку, которая возникла ночью в Ленинском районе Новосибирска.

В Ночь на 24 ноября в Новосибирске в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ поступил сигнал тревоги из круглосуточно работающего алкомаркета «Крепость».

По предварительным данным, четверо мужчин избивали одного, за которого вступилась девушка. В ходе потасовки один из ударов пришёлся ей по лицу.

Нападение было пресечено, а четырёх зачинщиков задержали и передали полиции. Задержанные были доставлены в седьмой отдел полиции.

Фото В Новосибирске была пресечена массовая драка в алкомаркете 2

Ранее Сиб.фм сообщал о том, драка шестерых рабочих произошла поздно вечером на остановке "Улица Олеко Дундича" в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в