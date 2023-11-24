В Новосибирске фотограф Алексей Поляков снял туманность Ориона

Астрофотограф Алексей Поляков сделал удивительные снимки туманности Ориона.

Известный астрофотограф Алексей Поляков из Новосибирска на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поделился снимками, на которых он запечатлел туманность Ориона.

Он поделился, что для создания кадра использовал Samyang135mm и планетную камеру ZWO ASI662.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков запечатлел северное сияние над городом, которое произошло в ночь с 5 на 6 ноября.

Также, напомним, что известный астрофотограф из Новосибирска Поляков решил проверить новый объектив и сделал фото осы и мухи.