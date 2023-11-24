В Новосибирске люди обвинили группу «На-На» в оскорблении памяти шансонье Круга

18 ноября в ДКЖ Новосибирска прошел вечер памяти Михаила Круга.

Фанаты певца были недовольны второй частью концерта, где зрителям пришлось слушать попсовые песни, не связанные с творчеством артиста. Также некоторые слушатели заметили ошибку в отчестве Михаила Круга.

В первой части концерта выступили сын певца и группа «Попутчик», исполнив композиции Михаила Круга. Однако вторая часть вызвала недовольство, когда на сцене появился нетрезвый солист группы «На-На». Из-за этого из зала ушли 20 человек. Затем экс-солист группы «Фристайл» Сергей Дубровин также выступил, исполняя репертуар своей группы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что «Щелкунчик» со звездами Большого театра и НОВАТ 26 и 28 декабря.