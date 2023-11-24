сегодня
24 ноября, 05:41
пробки
0/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 88.12 | eur 96.22
сегодня
24 ноября, 05:41
пробки
0/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 88.12 | eur 96.22
сегодня 04:00
общество

В Новосибирске люди обвинили группу «На-На» в оскорблении памяти шансонье Круга

Фото из личного архива семьи Михаила Круга

18 ноября в ДКЖ Новосибирска прошел вечер памяти Михаила Круга.

Фанаты певца были недовольны второй частью концерта, где зрителям пришлось слушать попсовые песни, не связанные с творчеством артиста. Также некоторые слушатели заметили ошибку в отчестве Михаила Круга.

В первой части концерта выступили сын певца и группа «Попутчик», исполнив композиции Михаила Круга. Однако вторая часть вызвала недовольство, когда на сцене появился нетрезвый солист группы «На-На». Из-за этого из зала ушли 20 человек. Затем экс-солист группы «Фристайл» Сергей Дубровин также выступил, исполняя репертуар своей группы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что «Щелкунчик» со звездами Большого театра и НОВАТ 26 и 28 декабря.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в