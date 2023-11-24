В Новосибирске поместили в СИЗО парня, который справил нужду на Вечный огонь

Следствие по этому делу находится на контроле у прокуратуры.

Ночью 23 ноября в Ленинском районе Новосибирска задержали 21-летнего парня, который пьяный осквернил символ воинской славы России.

После предварительного расследования молодого человека заключили под стражу. Прокуратура Ленинского района Новосибирска поддержала это предложение.

Ленинским районным судом принял решение закрыть подозреваемого на 2 месяца в СИЗО. Прокуратура продолжит следить за ходом и результатами расследования уголовного дела.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 22-летний парень справил нужду на Вечный огонь.