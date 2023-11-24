В Новосибирске расселят 16 аварийных домов

В Октябрьском районе Новосибирска расселят 16 аварийных домов.

На сайте мэрии опубликовали постановление, в котором указано, что власти Новосибирска признали аварийными 16 домов на трёх улицах в Октябрьском районе — №19, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 32 и 38 на улице Стофато, №№ 32, 36 и 42 на улице Кошурникова и №259, 261, 263 и 265 на улице Добролюбова.

По словам мэрии, до 2035 года планируют провести расселение.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске в 2024 году снесут аварийный дом на Вяземской. Мэрия Новосибирской области сообщила о том, что двухэтажный деревянный дом признали аварийным и подлежащим сносу в мае 2020 года.