В Новосибирске рассказали о механизмах решения проблем долгостроев

Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев поделился информацией о решении проблем с долгостроями в городе.

По его словам, в начале 2023 года завершили пять долгостроев на улицах Кропоткина, Галущака, Есенина, Волховской и в микрорайоне Закаменский.

Всего 32 долгостроя были в городе в начале этого года. 1280 обманутых дольщиков уже получили ключи от своих квартир.

На данный момент остаются 27 долгостроев. Решение по 20 из них планируют принять до конца этого года. Вопросы по семи оставшимся объектам рассмотрят в следующем году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что заместитель мэра Новосибирска доложил о текущем состоянии работы с дольщиками.