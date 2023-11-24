В Новосибирске сократят время на ремонт автобусов за счет нацпроекта «Производительность труда»

В МКП «Новосибгортранс» началась оптимизация работы ремонтно-механических мастерских в рамках национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

В данный момент в парке организации находится примерно 300 пассажирских автобусов, обслуживающих более 30 городских, междугородних и международных маршрутов. За прошлый год количество перевезенных пассажиров превысило 21 миллион.

Директор МКП «НГТ» Роман Дронов отметил, что недавно повысили зарплаты сотрудников предприятия. В настоящее время предприятие планирует внедрить бережливые технологии.

Основной фокус направлен на повышение эффективности с помощью перераспределения рабочей нагрузки, оптимизации рабочего пространства и сокращения времени, затрачиваемого на перемещение материалов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали о механизмах решения проблем долгостроев.