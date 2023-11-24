В Новосибирске задержали домогавшегося пассажирки мигранта

В Новосибирске задержали водителя такси, который подозревается в домогательствах 18-летней девушки. Об этом Сиб.фм сообщил источник.

По нашим данным, заявление в полицию было написано 19 ноября. Девушка рассказала, что её парень вызвал ей такси до родителей, но, когда он ушёл, таксист Мурафчон Ю., попросил её пересесть на переднее сиденье, где поначалу стал выпрашивать номер.

Затем, по словам потерпевшей, стал домогаться — трогать ноги и мастурбировать.

«Девушка была испугана и говорила ему, чтобы он перестал. Он убрал руки с её ноги, но стал трогать себя через штаны. После этого вновь положил руку на её бедро», — рассказал корреспонденту Сиб.фм парень девушки.

Девушка боялась позвонить парню и родным, так как боялась, что это больше разозлит Мурафчона. На просьбы остановить машину водитель не реагировал.

Напомним, после поездки 18-летняя девушка записала видеосообщение в мессенджере молодому человеку, а агрегатор так и не вернул деньги.