В Новосибирской области в декабре пройдет Декада инвалидов с тысячей мероприятий

С 1 по 10 декабря в Новосибирской области проведут Декаду инвалидов. Ее посветили Международному дню людей с ограниченными возможностями здоровья.

Заместители министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов и Ольга Потапова представили программу мероприятий,.

В регионе живут около 193 тысячи человек с инвалидностью. В ходе предстоящей Декады планируют обеспечить доступную среду для инвалидов, способствовать их интеграции и включению в социальную жизнь региона.

В этот период будет активно функционировать тематическая горячая линия регионального министерства труда и социального развития. Специалисты предоставят информацию о текущих мерах социальной поддержки.

Среди запланированных мероприятий — торжественная церемония вручения стипендий Губернатора Новосибирской области и Благотворительного фонда «Наш день» одаренным детям-инвалидам в сфере культуры и искусства. В ходе Декады также будут дни открытых дверей в учреждениях социальной сферы, лекции, семинары, мастер-классы, выставки и концерты.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сократят время на ремонт автобусов за счет нацпроекта «Производительность труда».