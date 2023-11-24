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общество

В рейтинге лучших российских городов Новосибирск занял 12-е место

Фото: BFM Новосибирск

Опубликовали список городов России с самым высоким качеством жизни.

По дaнным исследования, опубликовaнном Финaнсовым университетом при Правительстве РФ, указано, Новосибирск оказался на 12-м месте из 50 с индексом качества жизни 71,4.

По словам руководителя проекта, директора института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексея Зубца, Новосибирск оказался в числе городов с высокой самооценкой уровня материального благополучия и высоким уровнем удовлетворенности работой служб ЖКХ по поддержанию жилого фонда и благоустройству.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в рейтинге регионов по доступности аренды жилья, составленным аналитиками агентства РИА Рейтинг, Новосибирская область занимает 9 позицию.

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Валерия Митрохина
Журналист

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