В российском университете разработали первую электронную антивейп-систему

Разработка сможет улавливать в воздухе основные компоненты жидкостей для вейпа и передавать информацию на сервер.

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения создали первую электронную антивейп-систему. Об этом сообщают «Известия».

По словам главного инженера проекта Никиты Литвинцева, прибор поможет определить, курят ли в помещении электронные сигареты. Внешне он похож на Bluetooth-колонку, в которую установили датчики анализа воздуха. Они способны улавливать основные компоненты жидкостей для вейпа в воздухе и тут же передавать информацию на сервер для обработки и пересылки на гаджет пользователя.

Разработчики уверены, что такая новинка сможет снизить число курильщиков в школах и вузах, однако медики считают, что электронного контролера мало, чтобы человек бросил курить.

Напомним, шестиклассник из Красноярска упал в туалете лицея, попытавшись покурить вейп.