Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 24 ноября

Обещанное прекращение огня на Ближнем Востоке отложено ещё на сутки и ЦАХАЛ приступила к штурму Западного берега реки Иордан. Остальное новости по данным на 24 ноября 2023 года читайте ниже.

К пятнице 24.11.2023 г. противоречивые и даже взаимоисключающие события развернулись в зоне военного конфликта Израиля и Палестины. С одной стороны противники договорились о прекращении огня и обмене пленными, но с другой – израильская армия приступила к штурму палестинских населенных пунктов, расположенных на Западном берегу реки Иордан, сообщило издание news.ru.

По заверениям главы Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, процесс освобождения заложников из сектора Газа начнется сегодня, то есть в пятницу 24 ноября 2023 года, но переговоры при посредничестве Катара всё ещё ведутся.

Пока переговорные дела затягиваются, а ЦАХАЛ штурмует Западный берег Иордана это оборачивается сотнями унесённых детских жизней. По словам постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура, всего 10 минут затишья без бомбардировок спасают жизнь одному палестинскому ребенку в секторе Газа. Но даже выжившие дети Газы уже страдают истощением из-за дефицита продуктов питания и питьевой воды.