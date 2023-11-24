Воспитательница из Новосибирска рассказала, что ее заставляли бить детей

В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за издевательств над детьми в частном детском саду на улице Кошурникова.

Бывшая воспитательница, 23-летняя Анна, заявила о том, что ее заставляли физически наказывать воспитанников.

Следственный комитет и прокуратура региона проводят проверку после того, как родители обнаружили записи с камер наблюдения, на которых видно жестокое обращение с детьми. По словам экс-работницы, заведующая детским садом поощряла избиение детей и хватание за волосы.

Не менее 10 детей пострадали от жестокого обращения в этом детском саду. Педагогов обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей.

Анна рассказала, что начальница угрожала ей увольнением по статье, если она откажется применять физическое насилие. По ее словам, заведующая запрещала общение с родителями детей в течение рабочего времени.

Учреждение закрыли 27 июля после проведения проверки силовиками.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске была пресечена массовая драка в алкомаркете.