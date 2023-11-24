Врач Ходова рассказала об опасности перепадов атмосферного давления для здоровья человека

Специалист предупредила, что у человека могут появиться отеки, онемение конечностей, головокружение и сонливость.

Врач-кардиолог семейной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Дзерасса Ходова рассказала, что перепады атмосферного давления чаще всего пагубно отражаются на людях с хроническими заболеваниями. Об этом сообщают «Известия».

«Обычно на него реагируют люди с патологией сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата и сахарным диабетом. У них это может проявляться болями в сердце, одышкой, нарушениями ритма сердца, снижением работоспособности», — объяснила специалист.

Кроме того, у человека могут появиться отеки, онемение конечностей, головокружения, приступы слабости и нервозности, а также сонливость. В связи с этим Ходова рекомендует тщательнее следить за своим здоровьем и в такой опасный период избегать физического и эмоционального утомления, отказаться от вредных продуктов и кофейных напитков.

Напомним, кардиолог Конев призвал следить за давлением и пульсом во время посещения бассейна.