Заксобрание приняло бюджeт Новосибирской облaсти на 2024 год

Заксобрание Новосибирской области приняло в I чтении региональный бюджет на 2024 год.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в первом чтении приняли бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. На 2024 год планируются доходы в размере около 280 млрд рублей, расходы – порядка 319,4 млрд рублей. Дефицит превысит 39 млрд рублей.

В 2023 году доходы бюджета предусмотрены в объеме 276,18 млрд рублей, расходы – 323,039 млрд рублей, а дефицит составил 14,5%.

Напомним, что кандидат в депутаты закрыл своей агитацией патриотический мурал с бабушкой в Новосибирске. Мэрия Новосибирской области сразу же отреагировала на инцидент и сняла баннер с дома.