Кандидат в депутаты закрыл своей агитацией патриотический мурал с бабушкой в Новосибирске

В Новосибирске политик перекрыл баннером изображение знаменитой бабушки со знаменем Победы.

В Новосибирске на Красном проспекте кандидат в депутаты заклеил патриотический мурал на фасаде жилого дома — он поместил туда предвыборную рекламу.

Глава управления художественного облика города Олег Хорошунов заявил, что использование баннерной ткани на фасадах зданий в городе запрещено.

Хорошунов считает, что это нарушение нравственных принципов.

Мэрия Новосибирской области сразу же отреагировала на инцидент и сняла баннер с дома.

Напомним, что 32-метровый мурал с изображением группы «Король и Шут» появился в Новосибирске.