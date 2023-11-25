Глава СБУ угрожает взорвать Крымский мост

Глава СБУ Василий Малюк в документальном фильме телеканала «1+1» высказал угрозы уничтожения Крымского моста от имени киевского режима.

Он заявил, что в будущем ожидаются сюрпризы, связанные не только с Крымским мостом.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что атака на Крым будет считаться эскалацией конфликта и призвал Киев понять, что такие действия приведут к неизбежным последствиям и использованию любого вида оружия. Власти Крыма назвали планы атаки со стороны Украины авантюрой Запада и предсказали колоссальную трагедию для Украины.

В результате взрыва грузового автомобиля на Крымском мосту 8 октября 2022 года загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, но СБУ отказалась комментировать свою причастность. Кремль неоднократно подчеркивал необходимость полного выполнения целей спецоперации, так как террористические методы киевского режима, направленные на атаку гражданских объектов, лишь усиливают убеждение в необходимости принятия соответствующих мер.

В ночь на 17 июля 2023 года Украина атаковала Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь была госпитализирована с травмами. Автомобильная часть моста была повреждена. Впоследствии корабли Черноморского флота неоднократно уничтожали безэкипажные катера, которые пытались атаковать Крымский мост.

Напомним, появилось видео осквернения Вечного огня в Новосибирске.