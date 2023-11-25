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общество

Появилось видео осквернения Вечного огня в Новосибирске

Фото: скриншот из видео

Ночью 23 ноября 21-летний житель Тывы, в состоянии алкогольного опьянения справил нужду символ воинской славы России.

Прокуратура Ленинского района Новосибирска поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанного мужчины.

Ленинским районный суд посадил его на 2 месяца в СИЗО Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Прокуратура также опубликовала видео правонарушения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 22-летний парень справил нужду на Вечный огонь.

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Игорь Кириченко
Журналист

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