Исторический новосибирский ДК имени Клары Цеткин снесут за 25 млн

Дом культуры в Новосибирске снесут — его построили в 1936-м году.

В Новосибирске планируется снос Дома культуры им. Клары Цеткин на улице Котовского, 19. Заказчик объявил аукцион на выполнение работ, и готов заплатить более 25 миллионов рублей за снос здания.

Информация о намерении снести Дом культуры была опубликована на сайте госзакупок 24 ноября. В документах указано, что необходимо выполнить работы по сносу нежилого здания дома культуры.

В описании объекта закупки указано, что здание было построено в 1936 году и имеет общую площадь 3924,5 квадратных метра. В нем расположены два надземных этажа и подвал. В настоящее время Дом культуры не используется и отключен от инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Планы по сносу ДК возникли у городских властей в 2018 году. Реконструкция исторического здания оказалась невозможной из-за близости ветхой жилой застройки.

Напомним, в Новосибирске завершён ремонт Большого зала консерватории.