Завершён ремонт Большого зала Новосибирской консерватории

Реконструкция зала Новосибирской консерватории продолжалась пять лет.

В Новосибирске Большой зал консерватории открыли после ремонта, продолжавшегося пять лет. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Травников.

«Оценил результат ремонта – это действительно большой объем работ. Обновлен не только сам концертный зал, где теперь установлено самое современное световое, звуковое оборудование, но и отремонтированы все три этажа этой части здания», — прокомментировал открытие зала глава региона.

В пресс-службе правительства Новосибирской области уточнили, что ремонтные работы в консерватории продолжатся. В планах — реконструкция общежития, обновление основного здания и прилегающей территории.

Ранее в консерватории рассказали, что пианист Денис Мацуев дал высокую оценку акустическим характеристикам обновленного зала, а световое оборудование, которое установлено в зале, назвали одним из лучших в России.