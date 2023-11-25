Новосибирский коллекционер продаёт уникальные Олимпийские значки за 50 тысяч

Коллекционер из Новосибирска выставил на продажу свою уникальную коллекцию Олимпийских значков, посвященную Олимпиаде-1980.

Цена за собрание составляет 50 тысяч рублей. В описании лота указано, что все значки находятся в отличном состоянии и были собраны с конца 1970-х годов до настоящего времени. Коллекция представлена в специальном альбоме.

«Коллекция собиралась с конца 1970-х по 2020 год. Дополнительно отправлю фото и видео по запросу», — уточнил автор объявления.

Из представленных фотографий можно сделать вывод, что значительную часть коллекции составляют значки с изображением олимпийских мишек. Некоторые из них выполнены из металла, другие украшены эмалью.

Ранее Сиб.фм писал, что житель Новосибирска Сергей Немо разместил на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже коллекции из 80 раритетных галстуков. Часть из них была изготовлена в Советском Союзе, остальные — в других социалистических странах. Цена за коллекцию составляет две тысячи рублей.