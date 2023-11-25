Новосибирского пилота спустя 35 лет наградили за экстренную посадку АН-24

В Новосибирске спустя 35 лет наградили пилота Ан-24 Игоря Слюсарева.

Пилоту Игорю Слюсареву была вручена награда за экстренную посадку АН-24 в 1988 году, когда самолет летел из Новосибирска в Нижневартовск. В тот момент на борту находилось 53 пассажира. Самолет был приземлен в сложных погодных условиях. Об этом сообщили в Управлении ведомственный охраны министерства транспорта РФ.

В ведомстве рассказали, что обнаружили информацию о его подвиге в архиве государственного предприятия, которое отвечает за безопасность периметра аэропортов и других транспортных объектов страны.

Глава Сибирского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Сергей Ермолаев заявил, что они знают Слюсарева уже давно и узнав о его подвиге, направили ходатайство о награждении пилота.



Как ранее писал Сиб.фм, севший в новосибирском поле самолет могут «законсервировать» на зиму.