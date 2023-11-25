Новосибирцев предупредили об активизации финансовых пирамид в Telegram

Новосибирцы получили предупреждение о возросшей активности финансовых пирамид в Telegram.

Жители Новосибирска получили предупреждение о возросшей активности финансовых пирамид в Telegram. Пользователи мессенджера переводят деньги прямо в чат-ботах, думая, что успешно инвестируют, но на самом деле теряют свои накопления. В 2023 году значительная часть выявленных финансовых пирамид в России действовала именно в Telegram. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Эксперты ЦБ называют цифровизацию мошенничества одним из самых заметных трендов этого года.

Мошенники массово уходят в популярные мессенджеры и социальные сети, такие как «Вконтакте» и «Одноклассники». Однако Telegram остается основным каналом для создания групп, где предлагаются услуги лицами, у которых явно нет права на привлечение и выдачу денег. Некоторые финансовые пирамиды даже создаются в виде чат-ботов, где есть кнопка «внести депозит», а затем человеку рисуют картинку, что он зарабатывает. Эти пирамиды не имеют офисов и юридических лиц, поэтому являются почти полностью анонимными.

Еще одним трендом в деятельности нелегальных финансовых структур стал их переход на криптовалюту. По данным Центробанка, в текущем году 68% выявленных финансовых пирамид принимали взносы именно в криптовалюте.



Как ранее писал Сиб.фм, мэр Бердска Роман Бурдин заявил, что от его лица с фейкового аккаунта начали писать мошенники.