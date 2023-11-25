Porsche, Rolls-Royce или Ferrari? Изучаем топ-5 самых дорогих автомобилей, продающихся в Новосибирске

В Новосибирске выставлены на продажу автомобили по цене элитных квартир в центре города.

В Новосибирске на площадках объявлений выставлены на продажу разные автомобили, но среди них есть и те, стоимость которых сравнима с элитным жильем в центре города. Сиб.фм нашел 5 объявлений с самыми дорогими автомобилями в столице Сибири.

На 5 месте рейтинга расположился Mercedes-Benz S-Class 2022 года за 31 млн рублей. Автомобиль оснащен электроприводом всех сидений, а также подогревом, доводчиками дверей, камерой 360, мониторами в задней части салона и даже автохолодильником.





Кроме этого, «немец» умеет самостоятельно парковаться.

Автомобиль ждет своего владельца в автосалоне на Большевистской.

На 4 месте расположились сразу 3 автомобиля: Ferrari 488 Spider 2019 года, Mercedes-Benz G-Class 2021 года, Rolls-Royce Wraith 2020 года. Данные автомобили выставлены на продажу за 35 млн рублей.

У Ferrari с 670 л.с. скромное описание. Владелец указал, что у автомобиля состояние нового — пробег 2000 км.





Владелец Rolls-Royce также не стал расписывать о своем железном коне, указав только одно, что автомобиль как новый с пробегом всего 4000 км.





Владелец Mercedes-Benz G-Class, в простонародье "Гелик", указал только цвет — изумрудный. Автомобиль имеет объем двигателя в 4.0 литра и 584 л.с. Налог за такую машину составит 87 750 рублей.





На 3 месте списка расположился Porsche Cayenne 2023 года. Первый новый автомобиль в топе. Продаётся он всего за 37 млн рублей.





В описании указано, что данная модель эксклюзивная с 659 л.с. Автомобиль оснащен подогревами сидений, имеет отделку салона карбоном, спортивные педали, систему объемного звучания, карбон-керамические тормоза, систему помощи при парковке и другие функции.

Второе место занимает Bentley Bentayga Azure за 40 млн рублей. В комплектацию входят 22-дюймовые диски, электронная система активного контроля кренов, дорогая аудиосистема, вентиляция, массаж сидений, панорамная крыша.





Лидер списка Rolls-Royce Cullinan за 61,5 млн рублей с оранжевым салоном.

Основные опции автомобиля: обогрев, массаж и вентиляция передних сидений, руль из кожи с обогревом и памятью положений. Контрастная прострочка выполнена вручную нитью черного цвета, пакет систем помощи водителя, система ночного видения, парковочный ассистент и другие функции.







Напомним, в Новосибирске выставили на продажу особняки, которые стоят свыше 100 млн рублей.