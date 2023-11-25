Самолет «Новосибирск-Сочи» экстренно приземлился в Челябинске

Самолет из Новосибирска экстренно сел в Челябинске из-за плохого самочувствия у пассажирки.

В субботу, 25 ноября, самолёт, следовавший из Новосибирска в Сочи экстренно приземлился в Челябинске. Об этом пишет 74.ru

По данным издания, пилоты приняли решения садить самолёт из-за плохо себя чувствующая женщина на борту. Однако, оставшиеся на борту пассажиры не знают, когда им удастся продолжить свое путешествие до Сочи. Сперва они оставались в салоне самолёта, а затем их отправили в аэропорт.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирского пилота спустя 35 лет наградили за экстренную посадку АН-24.