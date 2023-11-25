Сергей Бойко из Новосибирской области погиб на СВО

В Новосибирской области простились с местным жителем, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

В субботу, 25 ноября, в селе Толмачёво Новосибирской области состоялось прощание с Сергеем Бойко, погибшим в зоне СВО. Эту информацию сообщает портал «Курьер.Среда».

Сергей Петрович Бойко, родившийся 24 июня 1967 года, имел значительный боевой опыт. В марте этого года он добровольно отправился на передовую. К сожалению, 9 ноября он погиб в Луганске.

Оставшаяся без мужа жена 56-летнего бойца присутствовала на прощании.

Ранее Сиб.фм писал, что 13 ноября погиб в зоне проведения спецоперации уроженец Барабинска Денис Кудряшов.