Стало известно, где откроется шведская IKEA в Новосибирске

Он займёт второй этаж южного крыла торгового центра.

В торговом центре «Кировский рынок» в Новосибирске открылся новый магазин «IKEA со всего мира».

Он находится на втором этаже южного крыла. Ранее на этой площади был магазин одежды и обуви «4 сезона».

Общая площадь нового магазина составляет около 1,5 тысяч квадратных метров.

Новый арендатор станет торговать товарами шведского бренда, ввезёнными в Россию из стран, где работает IKEA. Кроме того, ассортимент будет дополнен товарами других производителей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в декабре пройдет Декада инвалидов с тысячей мероприятий.