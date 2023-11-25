Стало известно, где откроется шведская IKEA в Новосибирске

Он займёт второй этаж южного крыла торгового центра.
В торговом центре «Кировский рынок» в Новосибирске открылся новый магазин «IKEA со всего мира».
Он находится на втором этаже южного крыла. Ранее на этой площади был магазин одежды и обуви «4 сезона».
Общая площадь нового магазина составляет около 1,5 тысяч квадратных метров.
Новый арендатор станет торговать товарами шведского бренда, ввезёнными в Россию из стран, где работает IKEA. Кроме того, ассортимент будет дополнен товарами других производителей.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в декабре пройдет Декада инвалидов с тысячей мероприятий.