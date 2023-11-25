Цены на квартиры-студии в Новосибирске достигли отметки в 7-8 млн рублей

Это жилье, как правило, покупают люди, которые еще не обзавелись семьей — несмотря на небольшую площадь, стоимость таких квартир оказывается довольно высокой.

На улице Никитина продается студия за 7 млн рублей. Ее площадь составляет всего 27 квадратных метров. В квартире выполнен качественный ремонт с использованием дорогих материалов. Также установлена новая бытовая техника. Окно студии предлагает панорамный вид на город. В единственной комнате размещены кухонный гарнитур, диван, кресло и шкаф.

Еще одна студия с видом на центр города, расположенная на 25-м этаже дома на улице Ядринцевской, также выставлена на продажу за 7 млн рублей. Кухонная зона с небольшим гарнитуром и столом занимает всего 3,5 квадратных метра. В ванной комнате стиральная машина установлена над раковиной, а душевая кабина помогает сэкономить место.

В этом же доме продается квартира-студия площадью всего 24 квадратных метра, стоимостью 7 млн рублей. Она оформлена в черно-белой цветовой гамме.

Напомним, ранее жители новосибирского «Тихого центра» пожаловались на чиновников в прокуратуру.