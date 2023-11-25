Жители новосибирского «Тихого центра» пожаловались на чиновников в прокуратуру

Жители «Тихого центра» обратились в прокуратуру Железнодорожного района Новосибирска с жалобой на детскую площадку, установленную в их микрорайоне.

По словам активистов местной общественной организации «Тихий центр», площадка была смонтирована с нарушением нормативов и по завышенной цене, пишет «Царьград».

В письменном обращении директор МОО «Тихий центр» Георгий Казаковцев сообщил, что площадку обнаружили в ходе контроля за благоустройством. Он отметил, что игровой комплекс не соответствует нормам безопасности и представляет опасность для детей. Кроме того, земля вокруг площадки не имеет ударопоглощающего покрытия.

Активисты также подчеркнули, что площадку установили по требованию избирателей депутатов горсовета 7-го созыва. В обращении указывается, что администрация Центрального округа (ответственная за реализацию требования) сообщила о заключении соглашения на 1 ноября. Однако заявленная стоимость установленной площадки значительно превышает рыночную цену, указанную на сайте производителя – 500 тысяч рублей против 285 тысяч рублей (с монтажом и доставкой).

Правление общественной организации «Тихий Центр» намерено привлечь к ответственности всех виновных лиц. Они также планируют запросить у мэрии Новосибирска регламент исполнения депутатских требований, чтобы предотвратить коррупционные нарушения, сообщается в официальном пресс-релизе организации.

Напомним, группа «ВИС» назвала нарушения при строительстве четвёртого моста в Новосибирске.

Напомним, группа «ВИС» назвала нарушения при строительстве четвёртого моста в Новосибирске.