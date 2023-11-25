Группа «ВИС» назвала нарушения при строительстве четвёртого моста в Новосибирске

На строительстве четвёртого моста в Новосибирске были обнаружены нарушения, связанные с проектной документацией, сообщила группа «ВИС».

Ранее о нарушениях заявил Ростехнадзор. Однако корпорация утверждает, что эти нарушения касаются только необходимости внесения изменений в проектную документацию и не оказывают влияния на конструктив моста.

Представители «ВИС» заявили, что все решения были согласованы с проектировщиками и нарушения, указанные Ростехнадзором, связаны лишь с оформлением документов, которые будут исправлены в рабочем порядке. Работы на стройке не были приостановлены.

Группа также отметила, что проверки являются плановыми. Однако в федеральном реестре проверок указано, что контрольные мероприятия, проводимые Ростехнадзором согласно прокуратуре Новосибирской области, являются внеплановыми.

В ходе проверок, которые официально завершились 11 ноября, «Сибирская концессионная компания», ответственная за строительство моста, предоставила полную исполнительную документацию выполненных работ, результаты экспертиз и обследований, проведенных в процессе строительного контроля и другие, указано в реестре проверок.

Напомним, в Новосибирске снесут два аварийных дома за 1,2 млн рублей.