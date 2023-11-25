В Новосибирске Ростехнадзор нашел нарушения на стройке четвертого моста

В Новосибирске специалисты обнаружили нарушения проектной документации при строительстве четвертого моста.

При строительстве четвертого моста в Новосибирске были выявлены нарушения в проектной документации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Сибирское управление Ростехнадзора.

Заместитель главы управления Андрей Плешивцев сообщил, специалисты обнаружили нарушения проектной документации, норм и правил градостроительной деятельности и требований законодательства. В настоящее время на контроле находится 17 выявленных нарушений.

По результатам проверки были оформлены два административных дела по ч.1 и ч.2 статьи 9.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая относится к нарушениям строительства и техрегламентов.

Ранее сообщалось о конфликте между группой "ВИС" и Минстроем НСО, которые заключили концессионное соглашение о возведении платного моста через Обь в Новосибирске. "ВИС" приостановило стройку, заявив, что с начала года им не выделяли средств на работу. В ответ минстрой заявил, что выполняет все требования и намерен разрешить ситуацию в суде. На данный момент "ВИС" решил продолжить стройку на свои собственные средства.

Напомним, ГК «ВИС» назвала фейком слухи о дефектах Четвертого моста через Обь в Новосибирске.