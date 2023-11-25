В Новосибирске мужчины устроили стрельбу в Южно-Чемском микрорайоне

В Новосибирске полиция начала проверку после стрельбы в Южно-Чемском микрорайоне.

В Новосибирске трое неизвестных мужчин устроили стрельбу в Южно-Чемском микрорайоне. Событие произошло на улице Виктора Шевелёва, 38, ночью 23 ноября. Видеозапись происшествия была опубликована в группе «АСТ-54». На кадрах видно, что молодые люди вышли из машины и начали стрелять из пистолета.

Однако их развлечению помешала местная жительница, которая из окна сделала замечание.

Местные жители намерены найти парней и обратиться в полицию. Они готовы просмотреть все камеры наружного наблюдения для установления госномера машины, а позже написать заявление в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в полицию информация не поступала.

«По сведениям опубликованным в СМИ, сотрудниками полиции начата проверка», — отметили в ведомстве.



Напомним, в Новосибирске поместили в СИЗО парня, который справил нужду на Вечный огонь.