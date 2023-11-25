В Новосибирске опубликованы фото новогодних игрушек в магазинах

В Новосибирске магазины уже готовятся к наступающему Новому году и радуют покупателей разнообразными новогодними украшениями и сладостями.

В магазинах FixPrice можно найти огромный выбор новогодних варежек всего за 149 рублей, а также разноцветную мишуру и яркие ёлочные игрушки по цене от 49 до 139 рублей. Традиционный дождик для елки можно приобрести всего за 83 рубля, пишет «МК в Новосибирске».

Если вы ищете более разнообразные варианты, то магазин Modi предлагает ещё больше выбора. Здесь можно найти интересные композиции, например, декоративный новогодний букет с искусственными шишками всего за 175 рублей. Ёлочные игрушки стоят от 75 до 259 рублей, а гирлянды – от 39 до 139 рублей. Кроме того, в магазине представлено множество стилей искусственных ёлок, которые можно приобрести примерно за 6 тысяч рублей. Также здесь можно купить различные новогодние сладости, такие как конфеты, леденцы, имбирное печенье и глинтвейн.

В супермаркете Spar также можно найти разнообразные искусственные ёлки: без украшений, с снежным напылением на ветках или уже украшенные. Цена на ёлки зависит от их размера и дизайна и составляет от 2 до 6 тысяч рублей. Кроме того, здесь продаются наборы конфет, шоколадные Деды Морозы и Снегурочки, чтобы подарить радость своим близким.

Напомним, ранее нейросеть составила новогоднее меню на семью из 4 человек.