В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение на 25 и 26 ноября.

В связи с ухудшением погодных условий в нескольких регионах Сибири объявлено штормовое предупреждение. Соответствующее сообщение размещено на сайте «Сибуправтодора».

По данным ведомства, 25 и 26 ноября в Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях ожидается ухудшение погоды. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы.

В субботу днем, 25 ноября, ожидается потепление до +1 градуса, однако порывы ветра достигнут 16 м/с. В связи с этим на дорогах может ухудшиться видимость, а также возможны гололед, мокрый снег и метели. В воскресенье днем, 26 ноября, ветер усилится до 13 м/с. Прогнозируется мокрый снег, снег и гололед.

Представители ведомства просят автомобилистов быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Как ранее писал Сиб.фм, биолог Яновский рассказал о негативных последствиях тёплого ноября в Новосибирске.