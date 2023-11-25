В Сибири глава детского парламента три месяца домогался 15-летнюю школьницу

Задержан руководитель иркутской детской организации.

В Братске Иркутской области задержан руководитель детского парламента и преподаватель местного дома культуры по подозрению в совершении домогательств в отношении 15-летней школьницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Родители пострадавшей обратились в полицию после того, как обнаружили в телефоне дочери странную переписку. По словам девочки, назойливые домогательства продолжались в течение трех месяцев: преподаватель отправлял ей фотографии и вел откровенные разговоры, а когда они оставались наедине в доме культуры, он приставал к ней.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, преподаватель уже находится под стражей. Отмечается, что другие члены детского парламента высказываются положительно о задержанном. Интересно отметить, что он ранее был удостоен почётной грамоты губернатора Иркутской области.

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