сегодня
25 ноября, 11:18
пробки
2/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 88.81 | eur 96.91
сегодня
25 ноября, 11:18
пробки
2/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 88.81 | eur 96.91
сегодня 09:36
общество

В зоопарке Новосибирска белые медвежата ломают лед в бассейне

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирском зоопарке медвежата ломают лед в бассейне.

В Новосибирском зоопарке в вольере у белых медведей бассейн покрылся льдом, который активно стали ломать животные. Видео с сестрами-медвежатами опубликовала постоянная посетительница учреждения Анна Новикова.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как медвежата Белка и Стрелка с радостью играют в ледяной воде, ломая куски льда лапами и зубами.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске появился ролик с белыми медвежатами, которые провели лед на прогулке.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Дамир Трубников

Читайте в