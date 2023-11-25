В зоопарке Новосибирска белые медвежата ломают лед в бассейне

В Новосибирском зоопарке медвежата ломают лед в бассейне.

В Новосибирском зоопарке в вольере у белых медведей бассейн покрылся льдом, который активно стали ломать животные. Видео с сестрами-медвежатами опубликовала постоянная посетительница учреждения Анна Новикова.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как медвежата Белка и Стрелка с радостью играют в ледяной воде, ломая куски льда лапами и зубами.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске появился ролик с белыми медвежатами, которые провели лед на прогулке.