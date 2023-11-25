Жители Краснообска устроили митинг против точечной застройки

В посёлке под Новосибирском прошла акция протеста, направленная против точечной застройки.

Жители Краснообска организовали массовый протест против точечной застройки, которая незаконно появилась рядом с их домами. Блогер-общественник Валерий Котельников поделился этой информацией в своей группе «Сибирский наблюдатель».

Строительство долгостроя под названием «Южная звезда» было приостановлено на некоторое время, однако проект решили возобновить. По словам Котельникова, здание, которое строилось, обрушилось, и теперь его возводят заново на старом фундаменте.

Жители выразили опасения по поводу такого подхода к строительству. Они также задают вопросы о законности строительства на муниципальных землях и о том, как высотное здание впишется в архитектурный облик города. Более того, 18-этажное здание может полностью затенить близлежащие дома, лишив их солнечного света.

Участники акции направили обращение губернатору региона, правоохранительным органам, администрациям Новосибирского района и города Краснообска, требуя рассмотреть этот спорный вопрос о строительстве.

Напомним, в Октябрьском районе Новосибирска снесут два аварийных дома за 1,2 млн рублей.