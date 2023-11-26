27-летний танкист из Новосибирской области погиб в зоне СВO

В зоне специальной военной операции погиб танкист из Новосибирской области.

Танкист Василий Сахно из города Обь Новосибирской области погиб в зоне специальной военной операции. Ему было 27 лет.

Ранее Василий подписал контракт с Министерством обороны РФ. 10 ноября он вместе с сослуживцами попал под массированный обстрел.

Василия посмертно наградили орденом Мужества.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в субботу, 25 ноября, в селе Толмачёво Новосибирской области состоялось прощание с Сергеем, погибшим в зоне СВО.