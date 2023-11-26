Гигант из Новосибирска чуть не раздавил голову баскетболисту на матче

Самый высокий человек России рассказал, как чуть не покалечил игрока во время баскетбольного матча.

Новосибирский баскетболист Павел Подкользин в разговоре с корреспондентом Сиб.фм рассказал о несчастном случае во время одного из матчей, в результате которого пострадал игрок другой команды.

«Была ситуация, когда я играл в «Сибирь-Телеком» против «Урала» из Екатеринбурга. Мне дали мяч, разворачиваюсь, получаю. Передо мной стоит парень, он хотел подставиться. Я его не заметил и сбил. Понимаю, что он где-то там внизу и что-то под моей ногой. Это была его голова. У парня было сотрясение третьей степени. Хорошо, что живой. Представляете, если бы я своими 150 килограммами наступил бы ему на голову?», — вспоминает спортсмен.

Подкользин — самый высокий человек в России, его рост составляет 223 сантиметра. Павел играл в европейской лиге, выступал в НБА, а последние десять лет спортивной карьеры провёл в российских клубах — в том числе в БК «Новосибирск».

О том, как Павел ушёл из баскетбола, чтобы играть в кино и заниматься политикой, читайте в интервью самого высокого человека в России на Сиб.фм.