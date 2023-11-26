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общество

Глава СК поручил возбудить дело из-за гибели 21-летнего парня в ДТП в Новосибирске

Фото: Следком России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дела по факту гибели 21-летнего молодого человека из-за ДТП в Новосибирске.

В сентябре этого года молодого парня сбил мигрант из Таджикистана на пешеходном переходе. От полученных травм пострадавший скончался через полтора месяца.

Жительница Новосибирска обратилась в приемную Бастрыкина через комментарии во «ВКонтакте».

В ответ на обращение гражданки, региональное следственное управление Следственного комитета начало процессуальную проверку. Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Бадулину возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появились подробности ДТП под Новосибирском с участием бензовоза.

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Игорь Кириченко
Журналист

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