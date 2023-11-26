Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил сибирячек с Днём матери

Анатолий Локоть поздравил всех мам Новосибирска с Днём матери.

“Дорогие сибирячки! Каждый год в последнее воскресенье ноября мы отмечаем светлый и добрый праздник, посвященный самым близким и дорогим сердцу людям — нашим мамам. Я от всей души поздравляю всех сибирячек, которые обрели счастье материнства, с Днём матери!”, — написал первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он также пожелал крепкого здоровья и материнского счастья всем сибирячкам.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что женщин Центрального района Новосибирска поздравили с предстоящим Днем матери. На празднике, который ТОС «Русь» организовала для жительниц своего микрорайона, запел даже депутат.