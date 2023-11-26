Названы нарушения, выявленные при строительстве четвёртого моста в Новосибирске

Группа "ВИС" заявила о нарушениях при строительстве четвёртого моста в Новосибирске, ранее о них сообщил Ростехнадзор.

Однако корпорация утверждает, что эти нарушения касаются только необходимости внесения изменений в проектную документацию и не влияют на конструкцию моста. Представители "ВИС" заявили, что все решения были согласованы с проектировщиками и нарушения, указанные Ростехнадзором, связаны лишь с оформлением документов, которые будут исправлены в рабочем порядке. Работы на стройке не были приостановлены.

Однако, по данным федерального реестра проверок, контрольные мероприятия, проводимые Ростехнадзором, являются внеплановыми. В ходе проверок, которые официально завершились 11 ноября, "Сибирская концессионная компания", ответственная за строительство моста, представила полную исполнительную документацию выполненных работ, результаты экспертиз и обследований, проведенных в процессе строительного контроля и другие.

Отметим, что ранее в Новосибирске были снесены два аварийных дома за 1,2 миллиона рублей.