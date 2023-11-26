Названы семь распространённых причин пожаров в Новосибирске

В Новосибирске мэрия назвала семь самых распространённых причин пожаров.

Пресс-служба мэрии сообщила о том, что в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям озвучили наиболее распространенные причины пожаров в квартирах жителей Новосибирска.

Самые частые случае пожаров зафиксированы на кухнях из-за оставленных без присмотра нагревательных приборов. Второе и третье места в рейтинге частый причин бытовых пожаров занимают использование неисправных отопительных приборов и неисправность электропроводки.

Также специалисты напомнили, что часто бытовые пожары приходятся на Новый год, когда причиной возгорания становятся неисправные гирлянды, бенгальские огни и фейерверки.

Напомним, что опубликовано видео с места пожара в здании со школой в Новосибирске.