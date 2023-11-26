Опубликован список новогодних вечеринок в Новосибирске

В Новосибирске на Новый год бары и клубы проведут различные праздничные мероприятия в своих заведениях.

Bla Bla bar проведет латиноамериканский маскарад с выступлениями шоу-балета, кавер-группы и аниматоров. Для бронирования стола потребуется депозит в 7 тысяч рублей на человека, за бар — 5 тысяч рублей. Вход после полуночи также предусмотрен.

В Pinot будет ночь со сказочными героями, курантами и речью президента. Депозит — 5 тысяч рублей на одного гостя.

Типография проведет новогоднюю программу с выступлением группы For me band и сетами от DJ Benjamin. Вход стоит 1 тысячу рублей, с депозитом при бронировании столика.

Nebar устраивает космическую вечеринку за 1 тысячу рублей. Место за столом — 2 тысячи рублей.

В лофте «Подземка» пройдет новогодняя вечеринка от организаторов «Локации звука» с билетами по 500 рублей при репосте в соцсетях и 1000 рублей без репоста.

Harats pub встретит праздник с Givara band и dj-сетами. Стоимость пока неизвестна.

Бары «Сплетни», «Руки вверх!» и «Республика» готовят праздничные шоу и вечеринки в стиле 90-х и арабской ночи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске собираются сдать в аренду общественные бани.