В Новосибирске собираются сдать в аренду общественные бани

В Новосибирске планируют сдать в аренду муниципальную баню по адресу Смоленская, 4. Информация об аренде появилась на сайте «ГИС Торги».

Речь идет о здании с общественными банями №22. Их общая площадь — 431,50 квадратных метра.

Будущий арендатор может предоставлять общегигиенические услуги, а также услуги саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения и прочих подобных услуг.

Договор аренды планируют заключить на пять лет. Сейчас начальная цена лота составляет 8,1 миллиона рублей.

Подведение итогов аукциона запланировали на 13 декабря.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском продают коттедж за 120 млн рублей на берегу залива.