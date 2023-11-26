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недвижимость общество

Под Новосибирском продают коттедж за 120 млн рублей на берегу залива

Фото: n1.ru

На сайте N1 появилось объявление о продаже коттеджа в Бердске на берегу Бердского залива.

Недвижимость продают за 120 миллионов рублей. Коттедж находится на улице Сибирский плес. Ее площадь — 1,8 тысяч квадратных метров. Площадб самого дома — 1 тысяча квадратных метров.

Недвижимость находится на закрытой территории Сибирская Борвиха. На ней еще шесть домов.

Продавец подчеркнул, что коттедж пригоден для жилья, а также может быть использован в качестве санатория или отеля. На территории участка есть бассейн, камин, погреб, сауна и другие удобства.

Особняк практически готов к проживанию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что цены на квартиры-студии в Новосибирске достигли отметки в 7-8 млн рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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