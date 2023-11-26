Под Новосибирском на водохранилище спасли 9 рыбаков, которых унесло на льдине

Сегодня, 26 ноября, в акватории Новосибирского водохранилища спасли 9 рыбаков, которых унесло от берега. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел примерно в 250 метрах от деревни Тула Искитимского района. В 10:55 по местному времени рыбаки обратились за помощью к спасателям.

Толщина льда на водоеме не превышала 8 сантиметров. На помощь пострадавшим направились спасатели Бердского ПСО МЧС России на судне на воздушной подушке, а также спасатели Искитимского ПСО аварийно-спасательной службы Новосибирской области.

В условиях плохой видимости, сильного снегопада и ветра спасателям удалось добраться до рыбаков на водоеме. Мужчин спасли за 2 часа. Медицинская помощь рыбакам не понадобилась.

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