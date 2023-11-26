В Новосибирской области мать двоих детей убила собственную мачеху и мужа

Мать двоих детей убила своих родственников под Новосибирском.

В Болотном Новосибирской области 25 ноября во время распития алкогольных напитков произошла ссора, в результате которой гости сначала избили хозяев дома, а позже 28-летняя женщина нанесла ножевое ранение — потерпевшие скончались на месте происшествия.

По данным следствия, женщина убила собственную мачеху и её мужа. Убитой было 45 лет, а супругу – 43.

Сейчас двух местных жителей, подозреваемых в убийстве двоих человек, задержали.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске 67-летняя местная жительницы убила своего мужа на почве ревности.